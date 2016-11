sixx 22:30 bis 23:25 Serien The Royals Die Vernunft der Herrschaft USA 2015 2016-11-07 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der alltägliche Wahnsinn am Königshof geht weiter. Liam versucht alles, um Ophelia zur Seite zu stehen. Nach dem Wirbel um ihr freizügiges Foto aus Monaco ist sie das neue Lieblingsopfer der Palast-Paparazzi. Sowohl Königin Helena als auch Ophelias Vater Ted sind natürlich alles andere als begeistert über die zweifelhafte Publicity für den Prinz und seine Freundin. Doch dann wird das alles zur Nebensache, denn König Simon lässt live im TV eine Bombe platzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Prince Liam) Alexandra Park (Princess Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Vincent Regan (King Simon) Originaltitel: The Royals Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Scarlett Lacey Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 6