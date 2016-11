sixx 20:50 bis 21:20 Comedyserie Sex and the City Kursschwankungen USA 2003 Wieder da Merken Seit einiger Zeit vergnügt sich Samantha mit einem Börsenmakler, der ihr neben sexuellen Höhepunkten auch zu einem Höchststand auf dem Konto verhilft, indem er ihr Insidertipps gibt. Ihr persönliches Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer. Carrie hofft indessen, etwas mehr Glück mit der Männerwelt zu haben und freut sich schon immens auf ihr erstes richtiges Date mit Jack Berger. Nervös bereitet sie sich mit Hilfe ihrer Freundinnen auf dieses wichtige Ereignis vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) Russ Russo (Bartender) Victor Webster (Chip Kil-Kinney) Wallace Langham (Willie) Originaltitel: Sex and the City Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Michael Spiller, John Thomas Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 6