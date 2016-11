sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Scharade USA 2002 Merken Die New Yorker Society ist außer sich: Der schwule Pianist Bobby Fine kündigt seine Hochzeit mit der erfolgreichen Geschäftsfrau Bitsy von Muffling an! Auch die vier Mädels können es nicht fassen, reisen jedoch gerne zur Hochzeit nach Long Island ... Miranda ist momentan verwirrt, weil sie an einem heißen Sommernachmittag wieder einmal Sex mit Steve hatte. Soll das vielleicht ein Zeichen sein? Auch Charlotte ist sich unsicher: Verliebt sie sich ernsthaft in Harry Goldenblatt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) David Eigenberg (Steve Brady) Willie Garson (Stanford Blatch) Julie Halston (Bitsy von Muffling) Originaltitel: Sex and the City Regie: Charles McDougall Drehbuch: Cindy Chupack, Michael Patrick King Kamera: Terry Stacey Musik: Douglas J. Cuomo, Dan Lieberstein Altersempfehlung: ab 12