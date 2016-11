sixx 10:15 bis 11:10 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Ganz unten USA 2007 16:9 HDTV Merken Pratt behandelt einen alten Footballspieler, der aufgrund abgenutzter Gelenke furchtbare Schmerzen hat. Er ermöglicht, dass der Mann eine kostenlose Hüftgelenks-Operation erhalten wird. Joe, der Sohn von Abby und Kovac, ist beim Spielen auf dem Spielplatz gestürzt und hat eine Wunde an der Stirn. Abby ist völlig außer sich, denn ohne Kovac, der sich noch immer in seiner kroatischen Heimat befindet, ist sie hilflos. Ihre Kollegen haben alle Hände voll zu tun, sie zu beruhigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) John Stamos (Dr. Tony Gates) Linda Cardellini (Samantha Taggart) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) Stanley Tucci (Dr. Kevin Moretti) Originaltitel: ER Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Michael Crichton, Virgil Williams Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12