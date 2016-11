sixx 04:25 bis 05:05 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Alles auf Anfang USA 2002 2016-11-07 01:50 16:9 Merken Buffy gefällt der Gedanke gar nicht, dass Dawn in die wieder aufgebaute Highschool von Sunnydale gehen soll. Sie wird in ihrem schlechten Gefühl bestärkt, als ihre Schwester plötzlich von eindeutig toten Menschen verfolgt wird, die sie und ihre Mitschülerin Kit in den Keller bringen. Von Dawn über Handy zu Hilfe gerufen, macht sich Buffy sofort auf den Weg zur Schule, in der sie auf den verstörten Spike trifft, der seit dem Erwerb seiner Seele dem Wahnsinn verfallen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Stewart Head (Rupert Giles) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) D.B. Woodside (Dirketor Robin Wood) James Marsters (Spike) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: David Solomon Drehbuch: Joss Whedon Kamera: Raymond Stella Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 12