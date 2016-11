Schauspieler: Dan Nachtrab (Himself - Narrator) Warren Getler (Himself - Author: 'Rebel Gold') Akram Elias (Himself - Freemason: Past Grandmaster of Washington D.C.) Chris Hodapp (Himself - Author: 'Solomon's Builders') William Henry (Himself - Author: 'Freedom's Gate - Lost Symbols in the US C) Alice Von Kannon (Herself - Writer/Historian) Edward McKinney (Himself - Prophecy Resercher)

Originaltitel: Codes and Conspiracies Regie: Tim Evans