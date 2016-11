ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 9 In Memoriam CDN 2014 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Als die Leiterin eines Seniorenheims mit mehreren Schüssen ermordet wird, gibt es für Julie nur zwei Tatverdächtige. Eine leichter Fall, wie es scheint. Doch die Sache hat einen Haken: Viele der Zeugen haben bereits mit Alterskrankheiten zu kämpfen, wodurch Befragungen schwierig verlaufen. Besonders eine Tatverdächtige, die unter Alzheimer zu leiden scheint, macht dem Team Probleme. Gleichzeitig muss Julie ihre mütterlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, da man droht, ihr die Kinder zu entziehen. Auch Bob und Maxime haben persönliche Probleme. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin Musik: Michel Corriveau