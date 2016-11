ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Inspector Barnaby Kameraschüsse GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Eheleute Barnaby stehen bei der Jahresausstellung der Fotografischen Gesellschaft vor einem Foto mit Tom und einer attraktiven Dame beim Kuss auf den Mund. Barnaby gerät in Beweisnöte. Noch schlimmer kommt es, als er in der Dame eine frühere Freundin erkennt, und eine Einladung zu einem Nobeldinner erhält. Als Stammgast! Was geht hier vor sich? Sein Chef entzieht ihm daraufhin zwei Mordfälle. Den einen an einem Mitglied der Fotografischen Gesellschaft, den anderen im gegnerischen Verein der Digital-Fotografen. Obwohl beurlaubt, findet Barnaby heraus, wie all diese Ereignisse zusammenhängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Tom Barnaby) Jason Hughes (Constable Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Nigel Anthony (Lionel Bell) Andrew Tiernan (Steve Bright) Adrian Scarborough (Eddie Carfax) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Andrew Payne Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12