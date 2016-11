ZDF neo 13:00 bis 13:45 Krimiserie Küstenwache Folge: 119 Hai-Alarm D 2007 Stereo 16:9 Merken In der Einsatzzentrale der Küstenwache erhält Nils Krüger einen merkwürdigen Notruf. Ein Hai soll einen Surfer namens T-Bone attackiert haben. Der junge Mann gilt nun als vermisst. Sofort informiert er seine Kollegen an Bord der "Albatros II", die zurzeit in der Nähe der Unglücksstelle eine Verkehrskontrolle auf der Ostsee durchführen. Kapitän Ehlers und seine Crew machen sich sofort auf den Weg, um sich ein Bild der Lage zu machen. Während Deisenroth und Unterbaur die Besatzungsmitglieder und Surfer an Bord befragen, suchen Johannson und Norge mit dem Kontrollboot das Wasser ab. Weit und breit keine Spur von einem Hai. Die beiden grübeln darüber, ob der Haiangriff nur der Phantasie entspringt, als plötzlich etwas neben ihnen im Wasser treibt. Es ist T-Bones Surfbrett. Unterdessen erfahren Deisenroth und Unterbaur, dass der Haiangriff von einem der Surfer gefilmt wurde; sie nehmen das Filmmaterial an sich. Ungläubig lässt sich Ehlers die ersten Ergebnisse präsentieren und muss zu seinem Erstaunen feststellen, dass es sich wohl tatsächlich um einen Hai handeln muss: Die Bissspuren im Surfbrett und die Videoaufnahme sprechen die gleiche Sprache. Während die Küstenwache nun alles in Bewegung setzt, um den verschwundenen Taucher zu finden, bittet Kapitän Ehlers seine Freundin, die Meeresbiologin Maya Lieven, um ihren fachlichen Rat. Inzwischen läuft die Nachricht über den Haiangriff auf allen Fernsehkanälen. Einsatzleiter Gruber steht unter Druck und bittet seine Mannschaft, diesen Fall so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, um den Tourismus nicht zu gefährden. Nach dem Opfer wird immer noch vergeblich gesucht, während bereits die ersten Urlauber in Panik abreisen. Doch Kapitän Ehlers ist sich nach dem Gespräch mit Maya sicher, dass sich ein für Menschen gefährlicher Hai unmöglich in die Ostsee verirrt haben kann. Die entscheidende Frage für ihn und seine Crew ist eine ganz andere: Wer profitiert von dieser Hai-Geschichte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Martin Muser Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker