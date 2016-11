In der neuen Erlebnisstätte im Landkreis Bad Tölz, der Westernstadt Sioux City, wird die Leiche des unbeliebten Bauern Karl Stadler gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Bauer zwar angeschossen wurde, aber an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben ist ... In Google-Kalender eintragen