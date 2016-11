SAT.1 Gold 12:55 bis 13:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Ersteigert von Prinzessin Fatima USA 1965 Merken Jeannie kann auch Tonys nicht ganz so ernst gemeinte Wünsche erfüllen - leider! Denn er prahlt, dass er sich an dem Mann, der Jeannie einmal beleidigt hat, rächen will. Worauf ihn Jeannie prompt ins Bagdad vor 2000 Jahren versetzt. Dort stellt sich heraus, dass der ehemalige Beleidiger Jeannies ein wilder orientalischer Riese ist. Diesen beeindrucken Tonys Beteuerungen, er sei Offizier der US-Armee, überhaupt nicht. Tony flüchtet - und landet in einer Sklavenversteigerung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Florence Sundstrom (Jeannies Mutter) Henry Corden (Jeannies Vater) Richard Kiel (Ali) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Gene Nelson Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Ken Harrison