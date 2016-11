Disney Channel 23:05 bis 23:35 Comedyserie Roseanne Folge: 73 Die bitterste Pille USA 1991 HDTV Wieder da Merken Roseanne ist völlig perplex, als Becky sich wie aus heiterem Himmel mit der Bitte an sie wendet, mit ihr zum Arzt zu gehen - damit er Becky die Pille verschreibt. Nur äußerst widerwillig und nach heftigem Disput stimmt Roseanne zu und geht mit ihrer Tochter zum Arzt. Abends möchte die besorgte Mutter ihre Tochter aber dann in einem Gespräch von Frau zu Frau überreden, doch etwas zu warten, bis sie "es" tut. Zu ihrem Entsetzen muss sie erfahren, dass dieser Rat viel zu spät kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Jennifer Heath, Amy Sherman-Palladino Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart