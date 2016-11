Disney Channel 20:15 bis 21:35 Trickfilm Oliver & Co. USA 1988 Nach dem Roman von Charles Dickens Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf herumstreunende Hunde und ein kleiner verwaister Kater mitten in New York: Das sind Oliver und Co. Sie versuchen gemeinsam, ihrem alten Freund Fagin aus der Klemme zu helfen, der dem fiesen Verbrecher Syke Geld schuldet. Syke ist nicht gerade sehr geduldig und setzt Fagin ganz schön unter Druck. Aber Oliver und seine Hundefreunde wissen Rat. Bei dem Versuch, das Geld zu beschaffen, wird Oliver von dem Mädchen Jenny entdeckt, die ihn kurzerhand mit sich nach Hause nimmt. Davon ist Georgette, die verwöhnte Hundedame im Haus, wenig begeistert und es gelingt ihr schnell, Oliver wieder los zu werden. Doch Jenny begibt sich auf die Suche nach ihm, wird von Syke entführt und löst damit eine wilde Verfolgungsjagd aus, bei der die Hundebande so richtig ihr Können zeigen kann. Am Ende hat Oliver endlich ein Zuhause gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Fabian Heinrich (Oliver) Uwe Paulsen (Dodger) Jürgen Drews (Dodger (Gesang)) Klaus Havenstein (Fagin) Originaltitel: Oliver & Company Regie: George Scribner Drehbuch: Jim Cox, Tim Disney, James Mangold Musik: J.A.C Redford Altersempfehlung: ab 6