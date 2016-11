Disney Channel 11:00 bis 11:20 Trickserie Die 7Z Spieglein, Spieglein USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Hildy möchte unbedingt einen Zauberspiegel haben, der ihr sagt, dass sie die Schönste im ganzen Land ist. Doch das Modell, welches Grim besorgt, ist etwas unwirsch und sagt Hildy beinhart die Meinung. Also muss der Zauberspiegel der Königin her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Charles Visser, Alfred Gimeno