Disney Channel 08:50 bis 09:20 Trickserie Miles von morgen Folge: 30 Galactech: Geheimnisse des schwarzen Lochs USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Als die Stellosphäre aus Versehen in das Sternensystem von mysteriösen Außerirdischen teleportiert wird, muss Miles gemeinsam mit seiner Familie alles daran setzen ihr Zuhause wieder zurückzubringen bevor es zu spät ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miles from Tomorrowland Regie: Michael Daedalus Kenny Altersempfehlung: ab 6

