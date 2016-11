ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Solo für Weiss Das verschwundene Mädchen D 2016 2016-11-07 02:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der mutmaßliche Kindsmörder Matthias Mattner kann während seiner Gerichtsverhandlung fliehen. Die Zielfahnderin Nora Weiss erlebt derweil ihren persönlichen Albtraum: Ihr Patenkind Daina verschwindet. Da meldet sich Mattner: Er sieht sich als Opfer eines Justizirrtums und will Nora nur dann zu Daina lotsen, wenn sie ihm hilft, das zu beweisen. – Die neue Krimi-Reihe startet mit einem packenden Doppelfall – Teil zwei läuft am Mittwoch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Maria Mühe (Nora Weiss) Philipp Hochmair (Matthias Mattner) Peter Jordan (Jan Geissler) Jan Krauter (Simon Brandt) Rainer Bock (Rainer Weiss) Steffi Kühnert (Brigitte Harms) Bernhard Schütz (Jürgen Harms) Originaltitel: Solo für Weiss Regie: Thomas Berger Drehbuch: Thomas Berger, Mathias Klaschka Kamera: Frank Küpper Musik: Florian Tessloff