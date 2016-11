ZDFinfo 14:40 bis 15:25 Dokumentation Operation Cloud Lab - Das Wolkenlabor Der Himmel lebt GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Wissenschaftler untersuchen in ihrem "fliegenden Labor" über den USA das Leben in der Erdatmosphäre in extremer Höhe. Welchen Einfluss hat der Mensch auf die Atmosphäre? Können Städte ihre eigenen Wetterbedingungen hervorrufen? Das Team enträtselt die zunehmenden Regenfälle über der Wüstenstadt Phoenix, Arizona. Es beobachtet einen Adler aus nächster Nähe, dessen große Anpassungsfähigkeit es ihm ermöglicht, so mühelos dahinzugleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Cloud Lab Regie: Jeff Wilkinson, Nigel Paterson Kamera: Lawrence Gardner Musik: David Schweitzer