ZDFinfo 08:40 bis 09:25 Dokumentation Die geheime Welt der Ozeane Rotes Meer GB 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Expedition zum Roten Meer führt in teils unberührte Gegenden, in die bisher nur eine Handvoll Wissenschaftler vorgedrungen sind. An einigen dieser Orte wurde niemals zuvor gefilmt. Die Reise geht über 600 Meilen durch die Gewässer von Djibouti, Eritrea und Sudan. Das Rote Meer ist eines der wärmsten Meere, dennoch gedeihen hier Korallenriffe. Könnte hierin der Schlüssel für eine gesunde Zukunft unserer Weltmeere verborgen liegen? Für Philippe Cousteau Jr. ist dies auch eine persönliche Mission. Es ist sein erster Besuch der Ruinen eines ambitionierten Unterwasserdorfes, das von seinem Großvater, Jacques Cousteau, einst errichtet wurde. Es sollte zeigen, ob Menschen unter Wasser leben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paul Rose Originaltitel: Oceans

