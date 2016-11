Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Macht hinter dem Präsidenten A Powerful Fraternity USA 2013 2016-11-07 01:30 Live TV Merken Diese Männer sind hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wird: Die Stabschefs im Weißen Haus sind nicht nur zuständig für die Verwaltung des Personals, sondern oft auch engste Vertraute des amerikanischen Präsidenten. Deshalb werden sie häufig als zweitmächtigste Männer in Washington bezeichnet. Außerdem sind die "White House Chiefs of Staff" Hüter zahlreicher Geheimnisse: Welcher Moment in der Amtszeit von Lyndon B. Johnson löste fast einen Atomkrieg aus? Wie gingen Ronald Reagans Stabschefs mit den Forderungen von Nancys Astrologen um? Und was verursachte angeblich Dick Cheneys ersten Herzinfarkt? Zahlreiche Interviews mit den mächtigsten Männern Amerikas, darunter Jimmy Carter und George H.W. Bush sowie den ehemaligen Stabschefs Donald Rumsfeld, Dick Cheney und Rahm Emanuel liefern spannende Einblicke. Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Weißen Hauses und beleuchtet einen der härtesten Jobs der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The President's Gatekeepers