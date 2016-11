Phoenix 10:45 bis 12:00 Magazin Thema Wahl USA: Donald Trump - Der Kandidat D 2016 Live TV Merken Er provoziert wie kein anderer: Donald Trump. An dem US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner scheiden sich die Geister. Selbst führende Republikaner wie George H. W. Bush verkündeten, bei der Wahl am 8. November nicht für den New Yorker Unternehmer und Milliardär zu stimmen. Doch allen anfänglichen Prognosen zum Trotz erhält Trump in Umfragewerten viel Zustimmung von der breiten Bevölkerung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Originaltitel: Thema

