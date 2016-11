NDR 23:15 bis 00:25 Drama Die Rückkehr N 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie haben vor allem einander: Oscar und Fredrik sind Brüder und ein eingespieltes Team. Ihr Vater Einar ist Offizier bei der norwegischen Armee und schon ein ganzes Jahr in Afghanistan stationiert. Ihre Mutter verbringt die Tage vor allem im Bett. Oscar hat längst die Verantwortung für seinen jüngeren Bruder übernommen und sorgt dafür, dass alles beim Rechten ist. Dann kehrt ihr Vater nach Hause zurück. Plötzlich ist die Situation am abendlichen Esstisch seltsam ungewohnt. Und als der nächste Morgen graut, bricht Einar allein zur Rentierjagd auf. Doch er kehrt nicht mehr zurück. Oscar und Fredrik beschließen, ihren Vater zu suchen. Mit Rucksäcken und Zelt durchstreifen sie die raue, aber majestätische Natur am Fuß der norwegischen Berge. Die aufreibende Suche zwingt die beiden, sich selbst und ihren Vater neu kennenzulernen. Am Ende wird ihre Familie nicht mehr dieselbe sein. "Die Rückkehr" erhielt 2015 bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck den NDR Filmpreis. Die NDR Jury zeichnete "den Film eines ambitionierten, hoch talentierten jungen Filmemachers aus, der mit großartigen Naturbildern und wunderbaren Schauspielern ein wichtiges zeitgenössisches Thema erzählt: Krieg zerstört nicht nur die Länder, in denen er stattfindet, sondern schädigt alle Menschen, die daran teil haben", heißt es in der Begründung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Åsmund Høeg (Oscar) Fredrik Grøndahl (Fredrik) Ingar Helge Gimle (Einar) Lia Boysen (Anna) Isabel Christine Andreasen (Mari) Originaltitel: A vende tilbake Regie: Henrik Martin Dahlsbakken Drehbuch: Henrik Martin Dahlsbakken Kamera: Oskar Dahlsbakken Musik: Magnus Murel