NDR 21:00 bis 21:45 Magazin plietsch. Wissen zum Weitersagen - Schwindel - die wichtigsten Fakten Schwindel - die wichtigsten Fakten D 2016-11-09 06:35 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Alles dreht sich, der Boden schwankt: Schwindel! Jeder kennt das Gefühl vom Karussell fahren. Das geht zum Glück schnell vorüber. Aber was tun, wenn der Schwindel zur Qual wird? Schwindelattacken sind ein Symptom, für das es viele Ursachen geben kann. Welche Formen gibt es? Was taugen Medikamente? Und wie kann man vorbeugen? "plietsch." klärt die wichtigsten Fakten zum Thema "Schwindel" und macht den Härtetest in Lübeck: Wie schwindelfrei sind die Norddeutschen? "plietsch."-Reporter Tim Berendonk geht noch einen Schritt weiter: In einem Kunstflieger darf er Loopings drehen. Wie viel Schwindel hält er dabei aus? Auch Prominente kommen zu Wort, die, mal witzig, mal nachdenklich, ihre eigenen Erkenntnisse zum Thema "Schwindel" beisteuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: plietsch.