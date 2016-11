NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Auf'n Schnack / Mein Rezept: Strammer Max mit Gänsebrust und pochiertem Ei / Alltagspsychologie: Beziehungskiller Alltagsstress / Auf'n Schnack: Christel Svenson, ehemalige Lehrerin und "Flüchtlingskind" aus Göttingen (Nds.) / Tietzer kommt: zum 20-jährigen Jubiläum des Hannoverschen Show Ensembles (Nds.) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Rezept: Strammer Max mit Gänsebrust und pochiertem Ei Küchenchef Tarik Rose serviert einen richtigen Klassiker in edler Variante. Geräucherte Gänsebrust, pochiertes Ei und ein würziger Grünkohlsalat machen aus dem Strammen Max einen leckeren Gaumenschmaus. Tarik Rose zeigt, mit welchem Trick pochierte Eier ganz leicht gelingen. Den Grünkohl verfeinert er mit einem Dressing aus Honig, Öl, Apfelessig und grobem Senf. Alltagspsychologie: Beziehungskiller Alltagsstress Verläuft das Leben ruhig, ist meist auch die Beziehung harmonisch. Doch was ist in stressigen Situationen, wenn alte Eltern gepflegt werden müssen, wenn das Geld knapp wird oder wenn einfach schon der Alltag nervt? Dann kann es schnell mal laut werden zwischen den Partnern oder man redet nur noch das Nötigste. Das ist natürlich nicht gut, meint Beziehungsexpertin Nina Deißler: Die Kommunikation ist das Erste, was auf der Strecke bleibt, wenn beide Partner gestresst sind. Und das muss nicht sein. Auf'n Schnack: Christel Svenson, ehemalige Lehrerin und "Flüchtlingskind" aus Göttingen (Nds.) Zusammen mit ihrer Mutter, ihrer Großmutter und ihren zwei kleinen Geschwistern floh Christel Svenson 1946 aus Pommern und kam über das Grenzdurchgangslager Friedland nach Niedersachsen. Anhand von geretteten Briefen, Tagebüchern und Erinnerungsstücken ihrer Eltern hat sich die 76-Jährige erst im Alter mit der Familiengeschichte beschäftigt. Der Status "Flüchtlingskind" hat sie ein Leben lang begleitet, sagt sie heute. Tietzer kommt: zum 20-jährigen Jubiläum des Hannoverschen Show Ensembles (Nds.) Mit Glanz und Glamour blickt das Hannoversche Show Ensemble auf sein 20-jähriges Bestehen Anfang des Jahres 2017. Und dafür laufen die Proben für eine Aufführung von "Tratsch im Treppenhaus" im Freizeitheim Döhren. Für das Revuetheater der anderen Art brillieren Rolf Ohlendorf und Peter Gärtner im Kostüm als Schlagerduo. In der Bar Romantis in Hannover führen sie durch ein buntes Programm, und Reporter Sven Tietzer wird live mitsingen und tanzen. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag