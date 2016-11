NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Schiffsgeschichten D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "die nordstory" erzählt Schiffsgeschichten von Nord- und Ostsee, vom Hamburger Hafen und von der Schlei. Kapitänin Juliane Sebode kämpft seit fast 30 Jahren an der Schlei um jeden Fahrgast. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen, auch nicht, als zwei weitere Ausflugsschiffe ihr Konkurrenz machen wollen. Sie musste zwar auf ein kleineres Schiff ausweichen, bietet aber weiterhin Ausflugsfahrten von Kappeln nach Schleswig oder zur Lotseninsel Schleimünde an. Auch Fischer Manfred Göken aus Neuharlingersiel bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung als Seemann mit. Nun plant er, das Steuer der "Antares" aus der Hand zu geben. Immer Landgang, er kann es sich kaum vorstellen, doch es wird Zeit, an die Rente zu denken. Gerade arbeitet er auf seinem Krabbenkutter seinen Nachfolger ein. Uta Kölling sammelt noch Erfahrung als Wasserschutzpolizistin. Sie macht mit Hubschrauber und mit Boot Kontrollen, ist im Hamburger Hafen und auf der Elbe unterwegs. Für sie ist das ein Traumjob mit Tradition, denn schon drei Onkel von ihr sind zur See gefahren. Leidenschaft und Begeisterung treibt auch die Ehrenamtlichen auf dem Dampfeisbrecher "Stettin" an. Es ist das größte mit Kohle befeuerte und seegängige Schiff dieser Art. Die Ehrenamtlichen fiebern ihrem Sommertörn rund um Rügen entgegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory