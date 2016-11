NDR 06:50 bis 07:20 Magazin Lieb & Teuer Die norddeutsche Antiquitätenshow Gemälde "Helgoland" von Hermann Eschke / Reiseuhr / Silberne Salzgefäße / Kleine Kommode / Sammelband D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken In dieser Sendung werden folgende Objekte vorgestellt: Gemälde "Helgoland" von Hermann Eschke Das Ölbild zeigt eine historische Ansicht der Insel Helgoland mit dem alten Leuchtturm im Mondlicht. Kleine Lichtpunkte geben die beleuchteten Fenster der Häuser auf dem Unterland wieder, auf dem Wasser ein paar Boote mit Positionsleuchten, das Mondlicht schimmert auf dem Wasser. Das Bild ist signiert von Hermann Eschke (1823 1900), der nachweislich um 1860 auf Helgoland gewesen ist und dabei wohl Skizzen für das später gefertigte Ölbild gemacht hatte. Zu sehen ist auch ein Felsbogen, der durch die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Reiseuhr Die Miniaturuhr hat eine passende Lederschatulle für den Transport auf Reisen. Sie ist aber auch als Schmuck- oder Schreibtischuhr, besonders für Damen, verwendet worden. Sie ist aus emailliertem Messing mit Seitenwänden aus Glas, sodass man in das Gehäuse hinein schauen kann. Die aufwändige Technik ist auf kleinstem Raum untergebracht. Auf dem Emaille ist eine kleine Szene mit zwei musizierenden Putten im Rokokostil zu sehen. Die Uhr ist im 19. Jahrhundert für den chinesischen Markt produziert worden, eventuell von der Schweizer Firma Mathey-Tissot. Silberne Salzgefäße In der mit Seide ausgeschlagenen Schatulle befinden sich zwölf silberne Salzgefäße mit den dazu gehörenden Löffelchen. Sie waren für eine festliche Tafel gedacht, an der jeder Gast ein eigenes Salzgefäß aufgedeckt bekam. Die Gefäße sind innen vergoldet und haben jeweils einen kleinen Glaseinsatz. Die Gefäße sind vom Hoflieferanten Christian Lenz aus Darmstadt. Dabei handelt es sich aber nur um den Händler, hergestellt wurden die Gefäße von der Firma Bruckmann aus Heilbronn. Ein Glaseinsatz fehlt. Kleine Kommode Das kleine Möbel ist in der Zeit des Historismus, ca. 1880/1900, entstanden. Es ist im chinesischen Stil rot lackiert und mit asiatischen Motiven bemalt. Das Miniaturformat legt nahe, dass es sich um ein Modell handeln könnte, das ein Tischler seinen Kunden als Vorlage für eine große Kommode gezeigt hat. Jedoch ist die Qualität nicht wirklich gut, sodass es als Verkaufsargument nicht wirkungsvoll sein konnte. Wahrscheinlicher ist es, dass das Möbelstück zur Aufbewahrung von verschiedenen Kleinigkeiten und Briefen diente. Das obere Fach hat eine Klappe, hinter der sich einige Fächer für Schreibutensilien befinden. Sammelband In diesem dicken Band sind sieben unterschiedliche Bücher zusammengebunden worden. Das erste Buch beschreibt die Krönung von Karl VI., der 1711 in Frankfurt am Main zum Kaiser gewählt worden ist. In mehreren Abbildungen werden die Krönungsfeierlichkeiten gezeigt. Die anderen Bücher befassen sich mit dem Kurfürstentum Braunschweig und Lüneburg. Hintergrund ist wohl, dass Karl VI. mit der Tochter des Herzogs zu Braunschweig und Wolfenbüttel verheiratet war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janin Reinhardt Originaltitel: Lieb & teuer

