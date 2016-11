KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Wiedersehen / Wahrheit oder Tat GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wiedersehen: Der Stadtrat hat sich entschlossen, das Elm Tree House doch wieder zu eröffnen. Nach und nach kommen die Kinder wieder zusammen, doch alle sind stinkwütend auf Lily, die vom Dach gestürzt war. Sie geben ihr die Schuld an der Schließung des Hauses. Besonders wütend ist Carmen, der in Burnywood all ihre Sachen gestohlen wurden und noch dazu ein blaues Auge verpasst wurde. Doch am wütendsten ist Johnny, der sich erhofft hatte, mit seiner Schwester bei der Pflegefamilie bleiben zu dürfen, die sie vorübergehend aufgenommen hatten. Als er erfährt, dass Cam stattdessen Lily bei sich aufnimmt, rastet er aus und will aufs Dach flüchten. Es kommt zu einem Handgemenge, wobei Mike versehentlich der Gutachterin Leanne einen Schlag auf die Nase verpasst. Das ist doppelt schlimm, da ihr Gutachten bei der Anhörung des Disziplinarausschusses darüber entscheiden wird, ob Mike entlassen wird oder bleiben darf. Nun versuchen die Kids, mit diversen Tricks zu beweisen, dass Mike der beste Ersatzvater der Welt ist. Aber ob der Disziplinarausschuss das genauso sieht? Wahrheit oder Tat: Zur Feier seiner Wiedereinstellung im Elm Tree House erlaubt Mike allen Kindern, dass sie ihre Zim-mer neu streichen dürfen. Zudem erlaubt Liam allen, sich etwas aus Tobys Zimmer zu nehmen, weil er nun bei Pflegeeltern untergebracht ist und so wie so nicht wieder kommen wird. Doch dann steht Toby plötzlich wieder vor der Tür und ist entsetzt, dass nicht nur all seine Sachen aufgeteilt, sondern auch seine heiß geliebte Comicsammlung verkauft wurde. Gerade jetzt, wo er der hüb-schen Sarah versprochen hat, ihr seine Sammlerausgabe von "Wahrheit oder Tat" zu schenken. Liam verspricht Toby, seine Comics zurückzuholen, doch leider haben alle Hausarrest von Mike erteilt bekommen. Dank einer Endlosschleife von aufgenommenen Stimmen, schaffen es Liam, Toby und Frank aber sich aus dem Haus zu schleichen. Weil sie zumindest die Sammlerausgabe retten können, steht Tobys und Sarahs Date nichts mehr im Wege. Toby fasst sich sogar ein Herz und sagt Sarah die Wahrheit, nämlich dass er ein Waisenkind ist und im Kinderheim wohnt. Aber auch Sarah muss ihm ein Geständnis machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Elly Brewer und Musik: Joby Talbot