Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015

In Folge 15 engagiert sich die Jungs-WG wieder bei ihrem sozialen Projekt dem Naturschutz rund um den Gardasee. Heute muss der Strand vom Müll befreit werden! Außerdem beschäftigt die Jungs heute ein ernstes Thema: Arona von der Naturschutzinitiative am Gardasse erzählt, wie er als Flüchtling aus Afrika nach Europa gekommen ist. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren.

Originaltitel: Die Jungs-WG
Regie: Tobias Zydra
Drehbuch: Tobias Zydra