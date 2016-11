KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Das Dschungelbuch Vogeleier in Gefahr / Abenteuer flussabwärts F, D, IND 2009-2013 2016-11-08 11:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vogeleier in Gefahr: Mogli schwingt sich durch den Dschungel. Dabei wirf er ein Vogelnest vom Ast. Er kann die beiden Eier, die darin liegen, gerade noch auffangen. Doch die Vogeleltern Vira und Ravi sind entsetzt. Nun müssen sie ein neues Nest bauen, und wie sollen die Eier währenddessen warmgehalten werden? Mogli will das übernehmen, aber Kaa stört ihn dabei und versucht, ihm die Eier abzujagen. Da sucht Mogli bei Balu Hilfe. Während Balu die Eier warmhält, trickst Mogli die gefräßige Schlange Kaa aus. Ob Mogli und Balu es schaffen, die Eier noch vor dem Schlüpfen wieder bei Vira und Ravi ins neue Nest zu legen? Abenteuer flussabwärts: Mogli versucht, auf einem Seil den Fluss zu überqueren. Das Seil reißt, und er wird vom Wasser mitgerissen. Als er an Land kommt, begegnet er dem jungen Hirsch Chuchip, der von Kala, dem gefährlichen Panther, verfolgt wird. Gemeinsam wollen sie sich in Sicherheit bringen. Inzwischen trifft Chapal, der Hirsch-Vater, der seinen Sohn sucht, auf Baghira und Balu, die Mogli finden wollen. Sie beschließen, die Suche gemeinsam fortzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Alice Guiol, Dodine Grimaldi Musik: Guy Michelmore