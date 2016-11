KI.KA 12:50 bis 13:15 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Halloween / Der Schatz USA, IRL, D, GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Halloween: Gespenst Carrie nimmt Gumball und Darwin mit zu einer wahrhaftigen Halloween-Party mit richtigen Geistern. Auch sie haben die Möglichkeit für eine Nacht echte Gespenster zu werden. Doch sie dürfen nicht vergessen, um Mitternacht zurückzukehren. Der Schatz: Gumball, Darwin und Anais haben genug davon, dass bei ihnen zu Hause immer nur das Billigste vom Billigen eingekauft wird. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollen, stoßen sie auf ein mysteriöses Familiengeheimnis, das mit einem Schatz zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket