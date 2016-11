KI.KA 08:50 bis 09:03 Trickserie Mama Mirabelle's Tierkino Familienangelegenheiten GB, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Familienangelegenheiten: Karla, Benny, Max und Bo beschließen, "Familie" zu spielen. Die Rollen dabei sind schnell verteilt. Max und Bo wollen die Kinder sein, während Karla unbedingt die Mama und Benny unbedingt der Vater sein will. Doch als es um die Aufgabenteilung zwischen Mutter und Vater geht, kommt es zum Streit. Benny glaubt, dass Väter das Essen heranschaffen, während sich die Mütter um die Kinder kümmern. Karla sieht das vollkommen anders und besteht darauf, dass gefälligst der Vater Zuhause bei den Kindern zu bleiben hat, während sie als Mutter für die Nahrungssuche verantwortlich ist. Nur gut, dass Mama Mirabelle in ihrem Archiv auch einen Film hat, der zeigt, wie unterschiedlich es in verschiedenen Tierfamilien zugeht, und das sowohl Karla als auch Benny eigentlich vollkommen Recht haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mama Mirabelle's Home Movies Regie: Leo Nielsen Drehbuch: Eric Brace, George Evelyn, Susan Kim, Allan Neuwirth Musik: Lester Barnes, David Beal, Jeffrey Clyburn

