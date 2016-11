3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen UN-Klimakonferenz - "Tempo beschleunigen": Christoph Bals von der Umweltorganisation "Germanwatch" im Interview / Nachhaltigkeitspreis 2016 - Energiewandler: Abwärme wird zu nutzbarer Ressource / Prothesenweltmeister - Kritik an "Überversorgung" mit Hüft-Prothesen in Deutschland und der Schweiz / Prothesen auf dem Prüfstand - Wochenlang im Labor unter Dauerbelastung / Rauchen verändert die Gene - 150 Mutationen pro Zigarettenschachtel / nano-Rätsel und -Lösung A, D, CH 2016 2016-11-07 09:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das 3sat-Wissenschaftsmagazin berichtet werktäglich ausführlich, verständlich und aktuell über Technik, Medizin, Wissenschaft und Forschung. "nano" macht Zukunftsvisionen sichtbar und erfahrbar. Durch eine unterhaltsame, spannende und informative Mischung von Wissenschaftsfilmen macht "nano" seine Zuschauer fit für die Welt von morgen. "nano" ist ein aktuelles Magazin mit wiederkehrenden Rubriken wie das "nano-Rätsel". "nano" enthält Studio- und Schaltgespräche. Regelmäßig werden Schwerpunkte gesetzt und unter einem anderen Aspekt beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano

