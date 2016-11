ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Warschauer Welten Versteckte Orte in der polnischen Hauptstadt D 2015 2016-11-08 17:15 16:9 Live TV Merken Korrespondentin Griet von Petersdorf und das Team aus dem ARD-Studio Warschau machen sich in einem alten blauen Polizeiwagen der Marke Nysa auf den Weg und entdecken die verborgenen Welten, die leicht übersehen werden in der boomenden Stadt. Sie besuchen die Holzhaussiedlung "Freundschaft", die einst für die sowjetischen Bauarbeiter errichtet wurde, die den berühmten, aber wenig geliebten Kulturpalast ("Stalins Stachel") bauten, einst eine Art geschlossenes Dorf in der Stadt. Auf dem Weg liegt auch das Fotoplastikon, das älteste Kaiserpanorama Europas, das noch an seinem ursprünglichen Platz steht. Natürlich fahren sie mit ihrem Oldtimer auch über die Weichsel, um den Stadtteil Praga zu besuchen. Dort entwickeln sich in einem Gewerbegebiet ungewöhnliche Privatmuseen. Eines zeigt Neonschriften: in den 60er Jahren sollte Warschau ja heller leuchten als New York. Das hat zwar nicht geklappt, aber schön sind die erleuchteten Schriftzeichen trotzdem. Ein besonderer Zauber geht von den in zahlreichen Warschauer Innenhöfen verborgenen Marienstatuen aus - auch sie werden auf dieser Tour durch die polnische Hauptstadt nicht fehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warschauer Welten