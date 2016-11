ARD alpha 07:00 bis 07:25 Dokumentation Klasse Segel Abenteuer Neptuns Wellenberge D 2010 16:9 Live TV Merken Vom nächsten Tief verfolgt, erreicht die Thor Heyerdahl die rettenden Bermudas. Nach einer kurzen Pause geht die Reise der Schüler weiter - zu den Azoren. Schon wieder kündigt sich ein Sturm an. Alle Schotten werden dicht gemacht. Die See ist so rau, dass die Mannschaft echte Probleme bekommt. An normalen Unterricht ist an Bord kaum mehr zu denken. Vielen ist vom starken Seegang nur noch schlecht. Ein Gutes hat der starke Wind: Die Azoren sind schnell erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klasse Segel Abenteuer

