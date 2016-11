Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Mottenmann von Mason County USA 2013 Merken In Kentucky treibt angeblich seit 50 Jahren ein riesiger Wolf sein Unwesen. In West Virginia geht die Legende vom "Sheepsquatch" um, und in den Höhlen von Greenbrier County lauert ein Furcht einflößendes Raubtier auf seine Beute. Solche Horrorgeschichten gehören in den Appalachen beinahe zum Alltag, denn die Menschen dort sind abergläubisch. Obendrein finden sich immer wieder Augenzeugen, die felsenfest behaupten, die besagten Monster mit eigenen Augen gesehen zu haben. In dieser Doku-Serie geht eine Handvoll uriger Naturburschen den Gruselstorys auf den Grund. Die Jäger und Fallensteller haben sich fest vorgenommen, Beweise für die Existenz der mysteriösen Kreaturen zu liefern und sie anschließend einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters