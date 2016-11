Animal Planet 16:50 bis 17:10 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2014 Merken Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm, doch Schlangenjäger Jackie und seine Gefährten müssen bei der Jagd vorsichtig zu Werke gehen, denn ihre Beute hat Giftzähne und kann sehr schnell zupacken. Die Männer sollen eine 13 Quadratkilometer große Farm in Texas säubern. Dort tummeln sich extrem viele Grubenottern. Die Kriechtiere finden auf dem Areal optimale Bedingungen vor: Schatten, Futter und Wasser, mehr brauchen Klapperschlangen nicht, um sich wohl zu fühlen. Für den Besitzer stellen sie jedoch eine große Gefahr dar, deshalb rückt in dieser Folge die Reptilien-Polizei an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic