Animal Planet 08:40 bis 09:25 Dokusoap Tönen, Föhnen und Verwöhnen - Duell der Hundestylisten USA 2008 Merken Nachdem Hobby-Stylistin Lisa rausgeflogen ist, warten die restlichen Teilnehmer auf die nächste Herausforderung. Sie sollen sechs ausgewachsenen Schafen die Wolle vom Leib scheren. Hier ist Tempo gefragt, und wieder kann sich Amber zusammen mit Jorge über einen Sieg freuen. Viel mehr Talent verlangt aber die eigentliche Challenge. Mit einem Bearded Collie bekommen die Stylisten endlich einen richtigen Hütehund mit langem Haar auf den Frisiertisch. Wer kann das verfilzte Beardie-Fell zähmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Groomer Has It

