National Geographic 16:50 bis 17:40 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Kampf bergauf CDN 2014 2016-11-08 10:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Chaos bricht aus: Tagelanger schwerer Schneefall hat dazu geführt, dass der Coquihalla Highway nahezu unbefahrbar ist. Dutzende Trucker stecken bereits fest und wollen nur eins: endlich weiterkommen. Doch es sieht nicht gut aus für die Männer. Wenn nicht schnell etwas getan wird, drohen Lawinen die Situation noch zu verschlimmern. Unterdessen werden Adam und Brandon in Alberta mit einem Zusammenstoß konfrontiert, der den weiteren Verlauf der Wintersaison nachhaltig verändern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Leia Hutchings, Susanne Jespersen, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Jason Keel Musik: Christopher Nickel