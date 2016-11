National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokumentation Mega-Fabriken Lear Jet USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Learjet von Kontinent zu Kontinent zu düsen, gehört seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu den Jetset-Träumen der modernen Welt. Die amerikanische Rockgruppe The Byrds widmete dem zweistrahligen Luxusgefährt sogar einen Song, und bis heute schwören internationale Stars und Business-Männer und -Frauen auf diesen Premium-Flugzeugtyp, der Ende der 50er Jahre von William P. Lear entwickelt wurde. "Mega-Fabriken" widmet sich heute dieser Ikone des privaten Luftverkehrs und nimmt die Produktion des Learjet 60XR genauestens unter die Lupe. Wer einen solchen Traum mit Flügeln besitzen möchte, muss immerhin 16 Millionen Dollar hinblättern. Kein Wunder, denn die Maschinen werden in Wichita im US-Bundesstaat Kansas von Hand gefertigt. Schließlich vereint ein fertiger 60XR-Jet die Power eines Düsenjägers mit dem aktuellsten Stil und den neuesten Technologien, die man sonst nur aus der Oberklasse moderner Luxusyachten kennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megafactories