National Geographic 08:20 bis 09:10 Dokumentation Mystery 360 Bermuda Dreieck USA 2012 2016-11-10 15:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Episode untersucht das Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen in der Region, die als Bermuda-Dreieck berühmt wurde. Einige Menschen sind der Überzeugung, dass etwas in diesem Teil des Meeres nicht mit rechten Dingen zugeht, während Skeptiker die Geschichten und Legenden über das Bermuda-Dreieck als tragische, aber erklärbare Unfälle zurückweisen. Nur wenige Wissenschaftler sind an den Ereignissen im Bermuda-Dreieck interessiert, aber es gibt ein anderes mysteriöses Gebiet, das knapp über der Erde schwebt, das ihr Interesse geweckt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranatural

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 71 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 70 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min.