Niederlande 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Anita wordt Opgenomen NL 2016 HDTV Merken In de volwassenenkliniek in Vught komt Anita een oude bekende tegen. Zwaar onder invloed van alcohol en cocaïne laat Harry (27) zich weer opnemen op de detoxafdeling. Harry's groepsgenoot Koen (26) is bijna klaar met zijn behandeling. Ooit lag hij op de hartbewaking doordat hij plots stopte met GHB, maar nu, 5 maanden later, is hij er klaar voor om naar huis te vertrekken. In de jongerenkliniek in Sint-Oedenrode gaat Rico (23) op weekendverlof. Hij wil voor het eerst muziek gaan maken zonder daarbij een joint op te steken. Maar zijn z'n vrienden solidair met hem? Ook Tristan (21) is weer opgenomen, nadat zijn moeder hem knock-out in de tuin heeft gevonden. Het is nu erop of eronder voor hem. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier Originaltitel: Anita wordt opgenomen