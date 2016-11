TNT Film 00:40 bis 02:25 Abenteuerfilm Trader Horn USA 1973 20 40 60 80 100 Merken Ein Remake des Klassikers aus dem Jahre 1931: Taylor, Sorel und Heywood versuchen, während des Ersten Weltkrieges in Afrika vor den deutschen Truppen zu fliehen. Doch Gefahr droht auch von anderer Seite. So werden sie zudem von wilden Tieren und den Bewohnern der Gegend angegriffen. Schließlich geraten die drei in die Schusslinie zwischen deutschen und britischen Soldaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rod Taylor (Trader Horn) Anne Heywood (Nicole Mercer) Jean Sorel (Emil DuMond) Don Knight (Colonel Sinclair) Ed Bernard (Apague) Stack Pierce (Malugi) Erik Holland (Lt. Medford) Originaltitel: Trader Horn Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: William Norton, Edward Harper Kamera: Ronald W. Browne Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 16