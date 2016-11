TNT Film 16:30 bis 18:00 Actionfilm Mo' Money - Meh' Geld USA 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Kleinkriminelle Johnny beschließt, sein Geld endlich ehrlich zu verdienen, und heuert bei einer Kreditkartenfirma an. Als er sich in eine Kollegin verliebt, wird er rückfällig und stiehlt einige Karten, um sie beeindrucken zu können. Doch der Sicherheitschef der Firma hat ihn beobachtet und zieht ihn bald in viel schwerere Verbrechen hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Johnny Stewart) Stacey Dash (Amber Evans) Joe Santos (Lt. Raymond Walsh) John Diehl (Keith Heading) Harry Lennix (Tom Dilton) Marlon Wayans (Seymour Stewart) Mark Beltzman (Chris Fields) Originaltitel: Mo' Money Regie: Peter MacDonald Drehbuch: Damon Wayans Kamera: Don Burgess Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12