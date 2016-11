TNT Film 07:40 bis 09:25 Tragikomödie Ein Sommer unter Freunden USA, CDN 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwanzig Jahre ist es nun her, seit sich die acht Freunde zuletzt im Sommerlager gesehen haben. Nun treffen sie sich hier wieder, erleben noch einmal ein ausgelassenes Wochenende und schwelgen in Erinnerungen. Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben. Und so wird der Trip in die Wälder Neuenglands auch zu einem nachdenklichen Rückblick auf das eigene Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Arkin (Onkel Lou) Matt Craven (Jamie Ross) Diane Lane (Beth Warden) Bill Paxton (Jack Belston) Elizabeth Perkins (Jennifer) Kevin Pollak (Brad Berman) Vincent Spano (Matthew) Originaltitel: Indian Summer Regie: Mike Binder Drehbuch: Mike Binder Kamera: Tom Sigel Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 215 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 71 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 70 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 35 Min.