13th Street 22:50 bis 23:40 Krimiserie Criminal Minds Das Spiel der Königin (2) USA 2012 Stereo 16:9 Merken Nach der Explsoion konnten die Bankräuber Izzy und Chris mit dem angeschossenen Will in einem FBI-Fahrzeug flüchten. Als sich die Mitglieder der BAU das Überwachungsvideo aus der Bank ansehen, entdecken sie unter den Geiseln einen unbekannten Helfer. Seine Spur führt, wie auch die von Izzy, in den Tschad. Es scheint als wären die beiden Anarchisten, die aus Spaß töten und ihr nächstes Opfer bereits gefunden haben: Will wurde von den Profilern als menschliche Bombe am Bahnhof von D.C. gefunden - und die Uhr tickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16