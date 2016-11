13th Street 10:35 bis 11:20 Krimiserie Criminal Minds Heile Welt USA 2005 Stereo 16:9 Merken Der junge Adam wurde beim Joggen überfallen und ermordet. Bei der Absicherung des Tatorts findet die Polizei noch eine weitere Leiche. Die Recherchen ergeben, dass Adam zum Zeitpunkt des Todes in Gesellschaft seiner Freundin war, die seither unauffindbar ist. Nachdem aber auch sie tot aufgefunden wurde, glaubt man, dass eine okkulte Gruppe für die Taten verantwortlich ist, da am Tatort satanistische Symbole gefunden wurden. Gideon (Mandy Patinkin) glaubt nicht so recht daran? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Kirsten Vangsness (Garcia) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenway) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Shemar Moore (Derek Morgan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Andy Wolk Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Glenn Kershaw Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini

