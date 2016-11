13th Street 06:45 bis 07:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Neun Frauen USA 2007 Stereo 16:9 Merken Das FBI findet die 14-jährige Josephine (Alexandra Krosney) am Straßenrand. Das Mädchen gibt zu Protokoll, dass sie vor dem Sektenführer Abner Stone (W. Earl Brown) geflohen sei. Ihrer Aussage zufolge wurde sie von Ihrer Mutter Emmanueline (Anne Dudek) zu dem Mann gebracht, um ihn zu heiraten. Doch von der Mutter fehlt jede Spur. Hat sich Stone an der Mutter gerächt, weil sich Josephine der Hochzeit verweigerte? Charlie (David Krumholtz) versucht mit hochkomplizierten Rechnungen der Mutter und dem Sektenführer auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Teri Polo (Rachel Willons) Originaltitel: Numb3rs Regie: Julie Hébert Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Ronald Víctor García, Ivan Strasburg, Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser

