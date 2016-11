National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Der Himalaya-Gebirgswels USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Dem Wasserökologen Dr. Zeb Hogan sind verstörende Augenzeugenberichte über einen Riesenwels zu Ohren gekommen, der in Gebirgsflüssen des Himalaya beheimatet sein soll und angeblich bereits mehrere Menschen attackiert hat. Gemeinsam mit dem Umweltschützer Vinay Badola macht sich Hogan auf die lange Reise zum Ramganga-Fluss in Nordindien, um zu überprüfen, ob der "Goonch", wie der Monsterfisch von Einheimischen genannt wird, tatsächlich existiert. In dem tosenden Strom am Fuß des Himalaya vermuten Hogan und sein Kompagnon zahlreiche Exemplare der seltenen Spezies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish