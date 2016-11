National Geographic Wildlife 18:30 bis 19:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Snickers and Maury USA 2011 2016-11-08 09:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit der Australische Schäferhund Snickers von Donna Kronenfeld bei einem Spaziergang von zwei Boxern angegriffen wurde, geht er beim Anblick anderer Hunde sofort zum Anfriff über. Jetzt sind auch Menschen nicht mehr vor ihm sicher. Donna und Bob haben Angst um ihren zwei Jahre alten Sohn Riley. Nun bemüht sich Cesar Millan um eine Lösung... Die Hilfe des Hundeflüsterers sucht auch die professionelle Hundetrainerin Colleen Steckloff. In ihrer Obhut befindet sich der Rüde Maury. Colleen würde gerne einen neuen Besitzer für ihn finden, doch sobald ein potenzieller Kandidat auftaucht, schnappt Maury zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer