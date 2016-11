National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:10 Dokumentation Wild World Afrika - Ngorongoro USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor fast drei Millionen Jahren riss eine gewaltige Explosion einen Schichtvulkan im ostafrikanischen Great Rift Valley auseinander und schuf so den Ngorongoro-Krater, ein wahres Weltwunder. Heute ist der Krater ein Mikrokosmos afrikanischen Lebens an einem einzigartigen Ort. Von Savannen, Sumpfgebieten und Seen bis hin zu Wäldern und Hängen hat der Krater alles zu bieten, was Afrikas Tierwelt Lebensraum bietet. Dieses Paradies ist eine wunderbare Bühne, wo Löwen, Hyänen, Schimpansen, Schakale, Geier, Buschkatzen und Gnus ein sich ewig wiederholendes Schauspiel über Leben und Tod aufführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens