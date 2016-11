National Geographic Wildlife 10:15 bis 11:05 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Brigadieres Überwindung E 2013 2016-11-20 17:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mischlingshund Brigadiere ist seit sechs Monaten im Tierheim. Er ist so unsicher und ängstlich, dass man ihn kaum aus seinem Käfig herauslocken kann. Brigadiere muss Schlimmes erlebt haben, er vertraut niemandem. Wer ihn aufnehmen will, braucht viel Geduld und Verständnis. Cesar Millan beobachtet die unterschiedlichen Kandidaten, ob und wie sie sich an seine Anweisung "keine Berührung, nicht sprechen, kein Augenkontakt" halten und wie sie sich bei dem Versuch bewähren, mit Brigadiere zu spielen und ihn zu bürsten. Der Coach will herausfinden, wer am besten zu diesem sehr ängstlichen Tier passt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack

